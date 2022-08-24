24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 19:53 — REGNUM 24 августа 2022 года в Баку прошла встреча президентов Казахстана и Азербайджана, переговоры прошли в формате тет-а-тет. Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень», — сказал Токаев.

Вот как комментируют эту новость азербайджанские пользователи сети.

Обсуждают в телеграм-канале «Девичья башня».

G. M: «Каждый на своем говорит: «Гуд».

Anar: «Приехал по нефти договариваться. Часть казахской нефти будет транспортироваться через Азербайджан».

Tofig Karimli: «А что интереснее всего — язык общения))) хотя оба прекрасно владеют и русским, и английским)))»

Эльман: «Два мудрых политика договорятся обо всем».

Anar: «Отлично. Маршрут БТК работает на полную мощность».

suva suva: «Молодцы, на родном языке».

Dede Dede: «Особенно приятно, что оба лидера говорили на тюркском».

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева в Баку Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Читатели телеграм-канала UDudaka пишут следующее.

солмаз софия: «Посмотрим, что будет. Казахстан молодец, он всегда тихо сидел и голосовал за нас».

Мнение подписчиков телеграм-канала «Sputnik Азербайджан».

Ismail: «Косым-Жомарт Кемелевич один из мудрых, последовательных и сознательных политических деятелей постсоветского пространства».

Наталья: »Что-то нас ждет от этой встречи?»

Safarov: «Мне нрав. это все».

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о награждении президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом «Алтын Қыран» за укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Новость о встрече двух президентов так же осветил YouTube-канал Baku TV | RU, вот что говорят подписчики канала.

Ilqar Niftaliyev: «Визит брата в братский дом. Добро пожаловать! Да здравствует тюркский мир!»

Ирина Александровна: «Какое красивое приветствие — класть руку на сердце, очень впечатляет! Слава дружбе между мусульманами!»

Сабухи Гусейинли: «Уже пора чемпионаты по футболу устраивать между Казахстаном, Азербайджаном и Турцией».

RAF AMAL: «Судя по помпезности, готовится что-то действительно крупное».

GrinchThiefChristmas: «Мы все знаем, что для нас, тюрков, от этого ничего не поменялось. Я знаю, что казахи нам родные, и что? У нас в Азербайджане бардак творится, и в Казахстане тоже, нам надо дома порядок наводить. А не кидать пыль в глаза. Проблем много у тюрков — это коррупция, свобода слова, нищета, бедность, безработица, диктатура в Туркестане. Эти проблемы надо решать в первую очередь. А то, что там где-то сын чиновника из Казахстана или Азербайджана стал богаче, потому что торгует сырьем, от этого простой народ умнее, сытнее не стал. Целуйте друг друга в десны сколько хотите, но проблемы нужно решать реальные, а не лично свои финансовые».

KHATIRA Safarova: «Алга Казахстан с любовью из Азербайджана всем».

Феликс Талыш: «Ильхам Алиев, красавчик! Люблю я своих земляков, это от сердца идёт».

Jeyhun Beyli: «Спасибо БРАТЬЯ!!!)))) Казахстан и Азербайджан только вместе, только ВПЕРЁД!»

Эмин Бакинский: «Горжусь, что у нас есть такие братья, как казахи».

Samsung Galaxy: «Да здравствует дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном. Жизнь в наших странах намного улучшилась, благоустроилась. Верим, что будет еще лучше. Но есть такие лодыри, ничего делать не хотят, только любят жаловаться на недостатки. Добро пожаловать, господин Токаев, в Азербайджан. Здесь вас любят, уважают. Пусть сотрудничество между нашими народами будут очень успешным во благо наших народов. Уважающее себя государство все должно делать во благо своего народа и поддерживать свой авторитет в мировом сообществе».