Москва, 24 августа, 2022, 23:59 — ИА Регнум. До недавнего времени Организация Договора о коллективной безопасности и Россия вполне терпимо относились к сотрудничеству республик Туркестанского региона с НАТО. Об этом сообщил политолог Николай Кузьмин, передаёт Turanpress. kz.

Пресс-служба ОДКБ

По словам эксперта, в качестве примера можно взять транзит военных грузов в Афганистан — несмотря на возросшую более чем в 2,4 раза стоимость грузоперевозок, Североатлантический альянс предпочёл направить основной поток именно через Туркестан, а не через Пакистан.

«Трудно сказать, было ли это своеобразным подкупом со стороны Запада, но Россия не стала заявлять на Среднюю Азию и Казахстан каких-то особых прав. Впрочем, в то время Москва еще не рассталась с иллюзиями относительно возможности создания совместно с НАТО единой системы международной безопасности в Евразии», — добавил он.

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Также аналитик констатировал, что военно-политическое присутствие России в Туркестане по-прежнему остаётся главным сдерживающим фактором, который не даёт перерасти в полномасштабные боевые действия периодически возникающим спорам и конфликтам между государствами этого региона.

«Сегодня членство в ОДКБ для стран Средней Азии и Казахстана — это не уступка политическому давлению Кремля и не плата за торгово-экономические преференции. Это способ избежать затягивания в воронку торговых, водных, пограничных и иных конфликтов, сопровождаемых ростом военных расходов, поддержкой антиправительственных движений и партизанских групп в соседних странах и изматывающей борьбой с подобными группами у себя дома», — подчеркнул он.

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Подводя итог, Николай Кузьмин отмечает, что российское военное присутствие в Туркестанском регионе является полностью легитимным с точки зрения Китая, Ирана, Индии и других расположенных по соседству стран.

«Оно не ведёт к гонке вооружений и росту недоверия в сопредельных странах. Оно не выступает препятствием для интеграционных процессов в иранском и тюркском мире», — резюмировал политолог.