Набережные Челны, Татария, , 19:02 — REGNUM Официальный аккаунт КамАЗа на YouTube заблокирован из-за санкций, сообщает 24 августа предприятие в своём телеграм-канале.

Строй Камазов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что КамАЗ вынуждают «прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube». Это связано с блокировкой аккаунта администрацией платформы, которая произошла навсегда.

Пресс-служба предприятия процитировала сообщение Google, согласно которому аккаунт КамАЗа «заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

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