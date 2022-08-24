Екатеринбург, 24 августа 2022, 18:51 — REGNUM Футбольные клубы с территории Крыма и Севастополя должны играть в турнирах под эгидой Российского футбольного союза, невзирая на запрет УЕФА. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин.
«Позволю себе повторить одну простую мысль: Никто в РФС никому не объяснил почему футбольный союз России, находясь под жёсткими санкциями, до сих пор цепляется за что-то такое непонятное, но очень важное и нужное, если не хочет идти против условий УЕФА и ФИФА. Лично я не понимаю этого. Ровно, как и того, почему команды с территории России (Крым) и команды дружественных республик не могут войти в футбольную семью российского футбола. Для меня это нонсенс». Кроме того, мои друзья-болельщики из Крыма находятся в полной растерянности и непонимании», — отметил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, УЕФА напомнила о запрете клубам из Крыма и Севастополя играть в турнирах под эгидой РФС. А затем заместитель генерального продюсера «МАТЧ ТВ» Василий Конов объявил о том, что руководство РФС приняло решение о создании Лиги Содружества. В неё войдут футбольные команды из и Луганской и Донецкой Народных Республик, а также команды из Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Абхазии, Республики Крым и города Севастополя.