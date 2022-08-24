Екатеринбург, 24 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Футбольные клубы с территории Крыма и Севастополя должны играть в турнирах под эгидой Российского футбольного союза, невзирая на запрет УЕФА. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

«Позволю себе повторить одну простую мысль: никто в РФС никому не объяснил, почему футбольный союз России, находясь под жёсткими санкциями, до сих пор цепляется за что-то такое непонятное, но очень важное и нужное, если не хочет идти против условий УЕФА и ФИФА. Лично я не понимаю этого. Равно, как и того, почему команды с территории России (Крым) и команды дружественных республик не могут войти в футбольную семью российского футбола. Для меня это нонсенс». Кроме того, мои друзья-болельщики из Крыма находятся в полной растерянности и непонимании», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, УЕФА напомнила о запрете клубам из Крыма и Севастополя играть в турнирах под эгидой РФС. А затем заместитель генерального продюсера «МАТЧ ТВ» Василий Конов объявил о том, что руководство РФС приняло решение о создании Лиги Содружества. В неё войдут футбольные команды из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также команды из Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Абхазии, Республики Крым и города Севастополя.