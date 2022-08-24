Новосибирск, 24 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 1 сентября в школах будут поднимать флаг России и исполнять государственный гимн. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Александр Погожев ИА REGNUM Торжественная церемония поднятия государственного флага России

«Исполнение гимна станет обязательным в начале недели, поднятие флага также, — сказал он во время интервью редакции «НГС Новости». — У нас будут «Разговоры о важном» — это еще одна новая норма. Суть этого «классного часа» заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего Отечества, культурой нашего народа, теми задачами, которые перед нами стоят».

Отметим, что новосибирские власти выделили около 26 млн рублей на закупку комплектов патриотической символики для 880 школ.