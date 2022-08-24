Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Очередной пакет военной помощи США Украине будет включать в себя включает шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, сообщает 24 августа агентство Bloomberg.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

По утверждению агентства, вдобавок к поставленным ранее Киеву двум таким комплексам, Вашингтон передаст ещё шесть ЗРК этого типа.

Кроме того, киевским нацистам дадут 245 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц, 65 тыс. выстрелов для 120-мм минометов, радары контрбатарейной борьбы U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов Vampire, а также оплатят обучение бандеровских боевиков.

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