Вашингтон, 24 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Личный помощник президента США Джо Байдена Стивен Гопферт, занимавшийся подготовкой выступлений и речей главы государства, уходит в отставку, передаёт 24 августа Fox News Digital со ссылкой на Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сообщается, что Гопферта сменит в должности Джейкоб Спрейер, в настоящее время исполняющий обязанности секретаря Белого дома.

«Гопферт был рядом со мной во время предвыборной кампании и пришел в Белый дом, — говорится в заявлении Байдена. — В чрезвычайные моменты он был надежным и верным доверенным лицом, на которого все рассчитывали и который всегда выполнял свои обязанности. Нам с Джилл будет не хватать Стивена, но мы гордимся тем, что он продолжит служить американскому народу, будучи частью нашей администрации».

Отмечается, что помощник президента перейдет в министерство транспорта, однако пока остается неясным, какую должность он займет.