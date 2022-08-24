Ханты-Мансийск, , 18:47 — REGNUM В Югре площадь лесных пожаров продолжает разрастаться. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Лесной пожар

На утро 24 августа в Югре действовало 24 лесных пожара. Огонь прошёл 425,4 га. Днём ранее площадь, пройденная огнём, составляла 306,91 га.

На действующих и локализованных пожарах работают 312 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры и пять единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 376 лесных пожаров площадью 337 395,23 га и 58 ландшафтных пожаров на площади 5485,1 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим.

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