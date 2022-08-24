Бишкек, , 18:50 — REGNUM Российские базы из Киргизии и Таджикистана нужно вывести и предоставить возможность Бишкеку и Душанбе «жить за счет США». Об этом 24 августа ИА REGNUM рассказал доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, сегодня, 24 августа в Бишкеке посольство киевского режима наградило западных активистов за помощь в сборе гуманитарной помощи и организацию антироссийских митингов. На мероприятии состоялась презентация фильма, снятого на деньги посольства США. Авторы рассказали зрителям «об агрессии России» и «хороших украинских националистах».

По мнению эксперта, все бывшие республики СССР стараются проводить так называемую «многовекторную политику», и несмотря на участие в ЕАЭС и ОДКБ пытаются «ужалить» Россию при каждом удобном случае.

«Иногда это делается с целью шантажа, чтобы выбить больше денег из Москвы. Логика этих действий проста: «или вы что-то делаете для нас, или мы будет дружить с США». Таджикистан по такой схеме пытается добиться от Кремля поддержки таджикской оппозиции в Афганистане. Не получив согласия в Москве, Душанбе пригласил Вашингтон для проведения совместных военных учений», — напомнил аналитик.

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По мнению Александрова, «России нужно говорить с партнерами на доступном языке».

Эмомали Рахмон, видимо, считает себя самым умным. Пусть Таджикистан американцы и защищают. Опыт у них есть. Они уже защищали Афганистан, а когда убегали оттуда все их «партнеры и друзья» тоже попытались скрыться. Кому-то не повезло, кто-то сел в тюрьму, некоторые успели убежать и стали беженцами. Если Рахмон хочет такого будущего для своей страны — ему никто запретить не может». Михаил Александров «Хотите дружить с США — пожалуйста. Россия может вывести 201-ю базу из Таджикистана и перекинуть ее на Донбасс. Президент Таджикистана, видимо, считает себя самым умным. Пусть Таджикистан американцы и защищают. Опыт у них есть. Они уже защищали Афганистан, а когда убегали оттуда все их «партнеры и друзья» тоже попытались скрыться. Кому-то не повезло, кто-то сел в тюрьму, некоторые успели убежать и стали беженцами. Если Рахмон хочет такого будущего для своей страны — ему никто запретить не может».

Эксперт предположил, что «президент Таджикистана забыл ужасы гражданской войны». И пожелал ему «все вспомнить, а то можно и доиграться».

«С Киргизией можно поступить аналогично. В Канте находится база ОДКБ, может ее тоже нужно вывести? Если Киргизия хочет жить за счет США — мы не против. Попытайтесь», — сказал он.

Говоря о мероприятиях в Киргизии по поддержке киевского режима, собеседник заметил, что «нужна реакция».

«В наших отношениях много моментов, на которые мы смотрим сквозь пальцы. Например, мы можем обратить внимание на контрабанду ГСМ, который поставляется из России по льготным ценам и затем перепродается в Таджикистан. Или заняться проверкой трудовых мигрантов из Киргизии и проверить законность их пребывания в России», — перечислил Александров.