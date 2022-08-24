Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» передана в эксплуатацию. Судно отправилось из достроечной набережной «Адмиралтейской верфи» в Большой порт Санкт-Петербург, где будет подготовлено к переходу в Мурманск, откуда начнётся первая научно-исследовательская экспедиция. Об этом сообщает пресс-служба компании «Адмиралтейские верфи».

Платформа «Северный полюс» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Основное предназначение платформы, высота которой от киля до верхней точки средней мачты составляет 42, 5 метра, что равно 13-этажному дому, — «жить» во льдах. И я убежден, что эта жизнь окажется успешной и плодотворной для российской науки, а данные, полученные в ходе экспедиций в Арктику, внесут существенный вклад в дальнейшее изучение и развитие региона», — отметил Руслан Шереметьев, главный строитель кораблей АО «Адмиралтейские верфи».

Заказчиком стала Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Проект реализован в рамках государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Судно было заложено 10 апреля 2019 года. Оно предназначено для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. «Северный полюс» будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Кроме того, сможет принимать на борту тяжёлые вертолёты типа Ми-8.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ледокол «Виктор Черномырдин» получил характеристику Passenger ship в символе класса. Благодаря этому судно может использоваться в туристических целях, проводить арктические круизы и совершать путешествия на Северный полюс.

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