Кемерово, , 18:37 — REGNUM Туризм в Кемеровской области становится всё популярнее. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Главная цель — чтобы жители региона имели возможность круглогодично отдыхать, не выезжая за пределы региона, — подчеркнул он. — Мы активно развиваем в регионе все направления туризма — от гастрономических путешествий до экскурсий на промышленные предприятия Кузбасса. Нам есть что показать гостям из других регионов России. Богатая природа, история и культура многонационального кузбасского народа — наше достояние и гордость».

Он уточнил, что туристические направления северной агломерации только начинают развиваться, но в них есть большой потенциал. Север Кузбасса, по его словам, может заинтересовать зимним отдыхом на Горной Саланге и рыбалкой на озере Большой Берчикуль в Тисульском округе; раскопками динозавров в Чебулинском округе; купеческими праздниками и прогулками по улицам «сибирского барокко» в Мариинске.

Отметим, что кузбасские власти называют туризм — одной из приоритетных отраслей экономики региона.