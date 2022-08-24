Лос-Анджелес, США, , 18:36 — REGNUM Лурдес Леон, дочь певицы Мадонны, поделилась своей дебютной песней. Об этом 24 августа пишет Billboard.

Мадонна

Леон представила композицию Lock& Key под псевдонимом под псевдонимом Lolahol. Помимо трека вышел и клип на него.

ИА REGNUM напоминает, что Лурдес Леон пробовала себя как актриса. Она снялась в малоизвестном короткометражном фильме Brief Story Рики Рочи.

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