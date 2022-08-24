Молдавия, 24 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Новоаненском районе Молдавии 24 августа не горел Вечный огонь, написал глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Вечный огонь

Он прокомментировал ситуацию «на мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии». Подача к Вечному огню газа осуществляется по заявке от молдавского минобороны.

Петрович подчеркнул, что, вероятно, оборонное ведомство Молдавии «решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», поскольку «никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало».

«Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам, — пишет Петрович. — Спасибо, что в Кишинёве не погасили, а то мы знаем, вы умеете».