Берлин, , 00:48 — REGNUM Немцы протестуют против капитализма, но не стоит переоценивать масштабность и влияние таких протестов. Об этом ИА REGNUM 24 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Порт Гамбурга Photo YourSpace

«Для немецкого правительства протесты, как в порту Гамбург — это неприятный инцидент, но эффект от этих протестов переоценивать тоже не стоит», — заявил эксперт.

О протестах в Германии пишут, и это не прибавляет правящей коалиции популярности, но общая атмосфера антироссийской истерии ограничивает влияние таких акций, пояснил политолог.

«Протестующих официальная лживая насквозь пресса и системные масс-медиа записывают в друзья Владимира Путина, клеймят как антипатриотов и чуть ли не врагов народа. Чем больше будет таких протестов, тем сильнее будет охота на ведьм» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее климатические активисты и радикальные эклоги парализовали работу порта Гамбург, протестуя против строительства терминалов по приёму СПГ под лозунгами борьбы с «ископаемым капитализмом».