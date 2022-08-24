София, 24 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Более 60% жителей Болгарии не имеют специальных сбережений на счетах в банковских структурах страны. Об этом 25 августа со ссылкой на данные Болгарского национального банка передает БТВ.

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Исследование на эту тему проводилось регулятором в период с марта по июль. Всего было опрошено до пяти тысяч респондентов, представляющих практически все слои болгарского общества.

По словам экспертов, сложившаяся ситуация связана с резким обнищанием населения на фоне резкого роста цен на энергоносители и общей инфляции.

Как отметила известный в Болгарии экономический эксперт Мика Закова, сегодня действующее болгарское правительство не располагает дополнительными средствами для выделения наименее защищенным слоям населения субсидий и предоставления других социальных льгот.

Напомним, ранее Национальный институт статистики Болгарии распространил данные, свидетельствующие о неспособности 75% жителей Болгарии своевременно оплачивать услуги ЖКХ.