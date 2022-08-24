Вашингтон, 24 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Американские ветераны, служившие в Афганистане и являющиеся членами Республиканской партии, заявили, что неудачный вывод войск США из Афганистана «преследует» американцев до сих пор, и поклялись, что их партия «возглавит движение» в память о жертвах операции, сообщает 24 августа Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Республиканский национальный комитет и ветераны-республиканцы из Конгресса США, включая бывшего полковника национальной гвардии армии США Майкла Вальца, пообещали в годовщину вывода американских войск организовать движение, чтобы напомнить согражданам о последствиях «провала» администрации президента Джо Байдена в Афганистане. Одной из целей группы также является привлечение к ответственности тех, кто непосредственно допустил ошибки во время операции.

Напомним, критики администрации Байдена считают, что вывод войск из Афганистана выставил Соединённые Штаты в плохом свете перед такими станами, как Россия и Китай.

Ранее республиканцы из комитета по иностранным делам Палаты представителей также опубликовали доклад, в котором обвинив Байдена в том, что в Афганистане были оставлены некоторые афганские военнослужащие, прошедших обучение в США.

Во время эвакуации в августе 2021 года более 180 человек, в том числе 13 военнослужащих США, погибли в результате атаки террориста-смертника возле международного аэропорта в Кабуле.