Подгорица, , 18:29 — REGNUM Средняя цена квадратного метра квартиры в новостройке в Черногории за два года подскочила на 38 процентов, а в Подгорице рост еще более резкий — в период с июня 2020 года по тот же месяц 2022 года квартиры в Подгорице в среднем на 416 евро дороже или на 42,7 процента.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно сравнительному анализу портала Investor, квадратный метр квартиры в черногорской столице был самым дорогим во время бума недвижимости, в марте 2008 года, когда он стоил 1,74 тысячи евро. С другой стороны, лучше всего жили покупатели, купившие квартиры в марте 2017 года, когда средний квадратный метр можно было купить за 901 евро.

За пятилетку 2017–2022 гг. средние цены на квартиры в Черногории подскочили на четверть (25,45%), или на 280 евро, в то время как в Подгорице теперь необходимо выделять на 270 евро больше, или 24,1%, на квадратный метр новой квартиры.