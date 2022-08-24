Ярослав Громов, Всеволод Немов, 24 августа 2022, 20:28 — REGNUM Мирные жители Донецка (ДНР) возвращаются к привычной жизни после массированной атаки ВСУ. Город оживает: на улицах появляется всё больше флагштоков с реющими флагами России и ДНР, установке которых пытались помешать киевские боевики. ИА REGNUM публикует кадры, снятые в Донецке 24 августа.

Памятник Ленину в Донецке
Памятник Ленину в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«Донецк непокорённый»
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Украшение главной площади Донецка к Дню города
Украшение главной площади Донецка к Дню города
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Памятник Ленину в Донецке
Памятник Ленину в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM

В Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР продолжаются работы по восстановлению социально-гуманитарной сферы. В учреждения здравоохранения обратились около 8 тыс. человек. Важным событием стал запуск в эфир объектов связи в Мариуполе. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Наряду с этим дорожные работы были развёрнуты на автомобильных дорогах «Великая Новоселка — Амвросиевка» и «Мариуполь — Урзуф», а на железнодорожных станциях «Волноваха», «Мариуполь», «Красный Лиман» и перегоне «Карань — Урзуф» восстанавливали железнодорожные пути.

Украшение главной площади Донецка к Дню города
Украшение главной площади Донецка к Дню города
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Работа коммунальных служб города Донецка
Работа коммунальных служб города Донецка
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Установка флагштоков
Установка флагштоков
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Работа коммунальных служб города Донецка
Работа коммунальных служб города Донецка
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Флагштоки
Флагштоки
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Работа коммунальных служб города Донецка
Работа коммунальных служб города Донецка
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Несмотря на возникающие трудности, связанные с отсутствием электроэнергии и воды, жители Донецка настроены позитивно. Они верят, что в недалёком будущем забудут об обстрелах, как о страшном сне.

«Нас не запугать! Пусть бандеровцы это знают и запомнят навсегда! Мы любим наш Донбасс и верим, что справедливость восторжествует!» — поделилась мирная жительница Донецка.

Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Площадь Ленина в Донецке
Площадь Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сотрудники коммунальных служб города Донецка
Сотрудники коммунальных служб города Донецка
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 августа несколько жилых домов и зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ. Киевские боевики нанесли удар ракетами HIMARS по зданию администрации Донецкой Народной Республики. Натовской артиллерией была повреждена гостиница, в которой останавливались журналисты. ИА REGNUM публиковало кадры с места событий.

Сегодня поступали сообщения о минировании ТЦ «Континент» в Донецке
Сегодня поступали сообщения о минировании ТЦ «Континент» в Донецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк
Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Граффити «Новороссия» на улице Донецка
Граффити «Новороссия» на улице Донецка
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк
Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ атаковали администрацию Пушилина — кадры с места обстрела