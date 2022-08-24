24 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ярослав Громов, Всеволод Немов, , 20:28 — REGNUM Мирные жители Донецка (ДНР) возвращаются к привычной жизни после массированной атаки ВСУ. Город оживает: на улицах появляется всё больше флагштоков с реющими флагами России и ДНР, установке которых пытались помешать киевские боевики. ИА REGNUM публикует кадры, снятые в Донецке 24 августа.

Памятник Ленину в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Украшение главной площади Донецка к Дню города Ярослав Громов © ИА REGNUM

Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Памятник Ленину в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

В Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР продолжаются работы по восстановлению социально-гуманитарной сферы. В учреждения здравоохранения обратились около 8 тыс. человек. Важным событием стал запуск в эфир объектов связи в Мариуполе. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Наряду с этим дорожные работы были развёрнуты на автомобильных дорогах «Великая Новоселка — Амвросиевка» и «Мариуполь — Урзуф», а на железнодорожных станциях «Волноваха», «Мариуполь», «Красный Лиман» и перегоне «Карань — Урзуф» восстанавливали железнодорожные пути.

Украшение главной площади Донецка к Дню города Ярослав Громов © ИА REGNUM

Работа коммунальных служб города Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Установка флагштоков Ярослав Громов © ИА REGNUM

Работа коммунальных служб города Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Флагштоки Ярослав Громов © ИА REGNUM

Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Работа коммунальных служб города Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Несмотря на возникающие трудности, связанные с отсутствием электроэнергии и воды, жители Донецка настроены позитивно. Они верят, что в недалёком будущем забудут об обстрелах, как о страшном сне.

«Нас не запугать! Пусть бандеровцы это знают и запомнят навсегда! Мы любим наш Донбасс и верим, что справедливость восторжествует!» — поделилась мирная жительница Донецка.

Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Площадь Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сотрудники коммунальных служб города Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 августа несколько жилых домов и зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ. Киевские боевики нанесли удар ракетами HIMARS по зданию администрации Донецкой Народной Республики. Натовской артиллерией была повреждена гостиница, в которой останавливались журналисты. ИА REGNUM публиковало кадры с места событий.

Сегодня поступали сообщения о минировании ТЦ «Континент» в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Граффити «Новороссия» на улице Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

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