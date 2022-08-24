Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Температура воздуха в Санкт-Петербурге вечером 24 августа достигла отметки в +30,9 градуса, что на 3,4 градуса больше, чем составлял рекорд для этого дня, установленный в 1939 году. Об этом 24 августа сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Солнечные ванны Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«К 18 часам температура воздуха в Северной столице достигла +30,9°, что делает этот день самым тёплым днём нынешнего августа!» — сообщил синоптик.

Ранее Петербург уже обновил температурный рекорд на 24 августа. Таким образом, Северная столица обновила три исторических рекорда, два из которых относятся к прошлому столетию.

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