Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Температура воздуха в Санкт-Петербурге вечером 24 августа достигла отметки в +30,9 градуса, что на 3,4 градуса больше, чем составлял рекорд для этого дня, установленный в 1939 году. Об этом 24 августа сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Солнечные ванны

«К 18 часам температура воздуха в Северной столице достигла +30,9°, что делает этот день самым тёплым днём нынешнего августа!» — сообщил синоптик.

Ранее Петербург уже обновил температурный рекорд на 24 августа. Таким образом, Северная столица обновила три исторических рекорда, два из которых относятся к прошлому столетию.