Новосибирск, 24 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Если мы не защитим свою цивилизацию, историю и традиции, то они будут стёрты с лица земли. Такое мнение высказал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый депутат), комментируя информацию о том, что на мемориале Освободителям Риги повалена статуя Родины-матери.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

«Память о подвиге и вообще о нашем народе будет выжжена калёным железом и на её месте вырастет нечто совсем иное. А пока ещё русских детей в школах будут стыдить их русскостью, — написал он в своём телеграм-канале. — Именно это подняло людей Донбасса, и именно за это мы ведём сейчас борьбу. За право быть теми, кто мы есть. За право на свою историю и цивилизацию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 августа строители начали снос скульптур мемориального комплекса Освободителям Риги в столице Латвии. 24 августа им удалось свалить на землю статую Родины-матери.

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