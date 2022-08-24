Лос-Анджелес, США, , 18:24 — REGNUM Актёр Ноа Шнапп рассказал, что взял подработку на лето. Об этом 24 августа пишет BuzzFeed.

Ноа Шнапп Цитата из видеообращения Ноа Шнаппа к поклонникам

Артист устроился спасателем в детский лагерь. Шнапп, состояние которого оценивается в $4 млн, признался, что сделал это не ради денег, а «просто для веселья».

ИА REGNUM напоминает, что Ноа Шнапп стал известен благодаря сериалу «Очень странные дела». Он сыграл подростка Уилла Байерса — любителя настольной игры Dungeons & Dragons, который пропал в первом сезоне шоу.

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