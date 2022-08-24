Луганск, 24 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Артиллеристы ЛНР «поздравили» бандеровских боевиков с так называемым днём независимости, который 24 августа отмечается киевским режимом. Артиллерия открыла огонь по позициям бандеровцев под Артёмовском.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», СП 2С7М «Малка»

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Флипоненко в интервью РИА Новости, заявив, что «наши артиллеристы калибром 203 миллиметра поздравляют» бандеровцев «с днём незалежности, потому что днём независимости назвать этот день не поворачивается язык».

Эта атака стала ответом бойцов ЛНР на обстрелы бандеровскими боевиками столицы ДНР, а также Рубежного и Горского в ЛНР накануне, 23 августа.