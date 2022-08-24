Подгорица, , 18:14 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины в июле в Черногории составила 761,2 евро, что на 1,4% больше, чем в июне, сообщило статистическое ведомство Monstat.

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«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 349 евро, что на 1,6 процента больше, чем в июне», — говорится в сообщении.

Статистики сообщили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 412,2 евро, что на 1,3 процента больше, чем в июне.