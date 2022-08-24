Киев, 24 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон получил от киевского режима «Орден свободы», сообщает 24 августа пресс-служба британского правительства.

Garry Knight Борис Джонсон

Уточняется, что местную награду ему вручили во время его прощального визита в Киев.

«Во время своего последнего визита на [территорию б. УССР] перед уходом с поста премьер-министра Борис Джонсон получил высшую награду, которую вручают иностранцам — Орден свободы, за «преданную поддержку независимости этой страны», — указано в сообщении.

Отмечено, что ранее аналогичные «ордена» киевский режим вручал финансовому спекулянту Джорджу Соросу, президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Ангеле Меркель.