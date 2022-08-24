Салехард, 24 августа, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Ямал получит от Ростуризма субсидию в размере 465 тысяч рублей. Регион стал одним из 36 субъектов, которым в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» направят средства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО На Дне оленевода

Средства субсидии должны быть направлены на разработку программы, приглашение хедлайнеров, а также оснащение оборудованием и продвижение.

«Одна из визитных карточек региона — День оленевода. Праздник с большим потенциалом для привлечения гостей не только со всей страны, но и мира. С каждым годом событие становится более масштабным и зрелищным: в прошлом году в окружной столице праздник посетили 40 тысяч человек, в этом — 46 тысяч. Используем его возможности на максимум», — отметил Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики и туризма Ямала.

Древний национальный праздник Ямала — День оленевода проводится в регионе с марта по апрель. Традиционно на празднике выступают фольклорные коллективы, проводятся спортивные состязания и ярмарки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отобрано 38 регионов России для получения грантовой поддержки для проведения в 2023 году событийных мероприятий. Регионы 638 млн рублей, сообщила 24 августа в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

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