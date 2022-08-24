Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Личное присутствие Владимира Зеленского допустимо в заседании СБ ООН, а онлайн участие станет нарушением правил, заявил 24 августа российский постпред при ООН Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

Проголосовав против участия Зеленского онлайн в заседании Совбеза ООН, которое состоится вечером 24 августа, Небензя сказал, что у России не вызвало бы возражений очное присутствие этого представителя б. УССР.

Василий Небензя «Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности».

Российский дипломат добавил, что дело не в политике, проблема с онлайн присутствием Зеленского возникает из-за процедурных правил. Участие же Зеленкого в 77-й сессии ГА может быть исключительно очным.