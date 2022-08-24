Москва, , 18:07 — REGNUM С 15 по 17 сентября 2022 года в Москве пройдёт 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе мероприятия.

Cosmoscow 2016 Пресс-служба Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

Свои стенды на ярмарке представят более 65 российских галерей. Из них 13 покажут работы зарубежных художников из США, Королевства Нидерланды, Испании, Италии, Франции, Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии.

Галереи традиционно будут распределены по секциям в зависимости от своей специализации. В секции MAIN примут участие как молодые, так и уже широко известные галереи с собственным выставочным пространством; FRAME объединит галереи, которые не имеют постоянного пространства или которые работают как шоу-рум; секция EDITIONS включает в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а DESIGN представляет галереи, работающие с современным и коллекционным дизайном.

В 2022 году на ярмарке будет представлена новая постоянная секция DIGITAL, объединяющая сообщество художников NFT, кураторов и криптоэнтузиастов. И ещё одна новая секция NETWORK соберет проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.

Добавим, что ярмарка пройдёт в Гостином Дворе (Москва, ул. Ильинка, 4) при поддержке официального партнера Tinkoff Private, проекта Lunar от компании Hutton, партнёров Beluga, Tete de Cheval и BORK.