В сентябре пройдёт Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow
Москва, 24 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. С 15 по 17 сентября 2022 года в Москве пройдёт 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе мероприятия.
Свои стенды на ярмарке представят более 65 российских галерей. Из них 13 покажут работы зарубежных художников из США, Королевства Нидерланды, Испании, Италии, Франции, Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии.
Галереи традиционно будут распределены по секциям в зависимости от своей специализации. В секции MAIN примут участие как молодые, так и уже широко известные галереи с собственным выставочным пространством; FRAME объединит галереи, которые не имеют постоянного пространства или которые работают как шоу-рум; секция EDITIONS включает в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а DESIGN представляет галереи, работающие с современным и коллекционным дизайном.
В 2022 году на ярмарке будет представлена новая постоянная секция DIGITAL, объединяющая сообщество художников NFT, кураторов и криптоэнтузиастов. И ещё одна новая секция NETWORK соберет проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.
Добавим, что ярмарка пройдёт в Гостином Дворе (Москва, ул. Ильинка, 4) при поддержке официального партнера Tinkoff Private, проекта Lunar от компании Hutton, партнёров Beluga, Tete de Cheval и BORK.