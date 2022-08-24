Москва, 24 августа, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Уничтожение памятника воинам Советской Армии — освободителям Риги и Латвии неприемлемо и приведёт к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Ригой, заявила 24 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИА REGNUM МИД России

«Уничтожение памятника воинам Советской Армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия, является вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от «коричневой чумы», — приводит её комментарий пресс-служба МИД.

Представитель российского ведомства обратила внимание, что снос монумента осуществляется вопреки международным обязательствам Латвии и протестам со стороны её собственных граждан.

«В Риге должны отдавать себе отчёт в том, что кощунственная затея по сносу монумента не способна уничтожить память о героическом подвиге советских воинов-освободителей и лишь ведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений», — подчеркнула Мария Захарова.