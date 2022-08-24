Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжают фиксироваться факты незаконных перевозок пассажиров на общественном транспорте — даже после завершения перехода к новой модели транспортного обслуживания. Об этом 24 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по транспорту.

Маршрутка Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице 15 июля начался последний этап транспортной реформы. Согласно планам Смольного, она должна была полностью избавить город от маршруток, привести условия оплаты к единым правилам, сделать весь общественный транспорт более экологичным и безопасным. Однако планы не совпали с реальностью: на городски дорогах всё равно обнаруживается «коммерческий» транспорт, осуществляющий незаконные перевозки пассажиров.

Так, на выходе из вестибюля станции метро «Купчино» корреспондент ИА REGNUM столкнулся с тем, что ранее останавливавшаяся здесь маршрутка К-354 оказалась представлена своей уменьшенной версией. Вместо «классического» ПАЗа пассажиров набирает микроавтобус — по той же цене, что и ранее. В связи с этим возникло недоумение, почему же обещания Смольного остались на бумаге, а в жизни всё иначе.

О том, что перевозками занимаются нелегалы, знают и в городском комитете по транспорту. Там сообщили, что в городе ежедневно проводятся контрольные мероприятия для выявления нарушения закона в сфере пассажирских перевозок и пресечения нелегальных перевозок. При этом их выявляли уже после реализации первого этапа транспортной реформы (начавшегося 1 апреля 2022 года). Таким образом, Петербург не может избавиться от незаконных маршруток уже почти пять месяцев.

«В настоящее время Комитетом во взаимодействии с уполномоченными контрольно-надзорными органами прорабатывается комплексный подход к вопросу пресечения псевдозаказных перевозок субъектами-лицензиатами», — пояснили в пресс-службе комтранса.

Там же добавили, что водители таких маршрутов часто нарушают общественный порядок, проявляют агрессию, нарушают миграционные законы, а также ПДД.

В комитете по транспорту корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что от станции метро «Купчино» осуществляются незаконные перевозки. Компанией-нелегалом является ООО «Автотранспортное предприятие» (ООО «АТП»).

Перевозчику принадлежит целый ряд маршрутов: К-190, К-174, К-202, К-222, К-294, К-545А, К-354 и К-418. Они следуют от «Купчино» по таким направлениям, как Славянка, Шушары, посёлок Пудомяги. По информации комтранса, на маршрутах задействованы порядка 38 — 44 единиц подвижного состава.

«В рамках работы МТК Ространснадзором за нарушения лицензионных требований уже арестована большая часть автобусов ООО «АТП», — отметили в комитете.

Там добавили, что пользоваться услугами таких перевозчиков опасно, так как медицинский контроль здоровья водителей не ведется, а транспорт не проходит технические проверки.

Вместе с тем, несмотря на достоинства перехода к новым лазурным автобусам, жители Петербурга до сих не готовы полностью отказаться от маршруток. Многие петербуржцы считают, что отказ от них лишает жителей возможности добраться туда, куда не ходят автобусы. Тем более, в связи с приближением осени, возвращением работников из отпусков, студентов и школьников — с каникул, возможен транспортный коллапс.

«Верните нам маршрутки, люди мучаются! Многие маршрутки были новыми, в них мы ехали сидя, а сейчас как скот у друг друга под мышкой. Сделайте государственные маршрутки! Но так, как сделали, это мучения для людей! Скоро будет произведение, как у Радищева «Путешествие из одного района в другой на перекладных», — просит в соцсети Анна Л.

Возможно то, что от Купчино ходят незаконные маршрутки даже и к лучшему, так как транспортная инфраструктура той же Славянки до сих пор не справляется с потоком пассажиров. Хоть как-то улучшили ситуацию дополнительные маршруты № 197 (Звёздная — Славянка) и № 254 (Станция метро «Шушары» — Славянка).

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