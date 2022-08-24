Путину сообщили о пожаре на Мулинском полигоне
Нижний Новгород, 24 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. С 19 августа на территории Мулинского полигона на землях обороны и безопасности действуют три очага пожаров общей площадью 214 гектаров. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе совещания, посвященного ликвидации лесных пожаров.
Никитин подчеркнул, что на помощь коллегам из Минобороны были направлены силы и средства лесной охраны региона, МЧС России в количестве 11 единиц техники, 45 человек личного состава.
По мнению главы области, данная ситуация требует особого контроля и внимания со стороны Минобороны РФ.
Напомним, в районе посёлка Мулино расположен главный артиллерийский полигон Вооружённых сил России. Это крупнейший полигон в Европе. Находится на территории Володарского района Нижегородской области.
ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 23 августа, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на землях обороны и безопасности действовало три очага пожара общей площадью 50 гектаров. За сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась более чем в четыре раза — до 214 гектаров.