Нижний Новгород, 24 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. С 19 августа на территории Мулинского полигона на землях обороны и безопасности действуют три очага пожаров общей площадью 214 гектаров. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе совещания, посвященного ликвидации лесных пожаров.

пресс-служба Минобороны РФ Учения на Мулинском полигоне

Никитин подчеркнул, что на помощь коллегам из Минобороны были направлены силы и средства лесной охраны региона, МЧС России в количестве 11 единиц техники, 45 человек личного состава.

По мнению главы области, данная ситуация требует особого контроля и внимания со стороны Минобороны РФ.

Напомним, в районе посёлка Мулино расположен главный артиллерийский полигон Вооружённых сил России. Это крупнейший полигон в Европе. Находится на территории Володарского района Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 23 августа, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на землях обороны и безопасности действовало три очага пожара общей площадью 50 гектаров. За сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась более чем в четыре раза — до 214 гектаров.