Таллин, 24 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Руководство прибалтийских республик стремится к полному уничтожению советского и русского наследия. Об этом 24 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Страны Прибалтики пользуются моментом, чтобы избавиться не только от советского, но и от всего русского наследия», — заявил эксперт.

Руководство этих стран понимает, что ЕС и НАТО одобрят любое их действие, кроме прямого убийства русских, уверен Трухачёв.

«Но этого они и не делают. Их цель — построить подлинно моноэтнические государства, где русские имели бы нулевое влияние. Кроме того, они пытаются продать русофобию как товар и получить деньги как «прифронтовые государства», — заключил политолог.

Напомним, что ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал советские памятники «риском для общественного порядка».