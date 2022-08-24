Аддис-Абеба, , 17:58 — REGNUM ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны, сообщает 24 августа радиостанция Fana со ссылкой на военное ведомство.

Гражданская война в Эфиопии

Самолёт был сбит вечером 23 августа. Предположительно, он перевозил оружие для формирований «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

По утверждению военных Эфиопии, «самолет с оружием для НФОТ нарушил воздушное пространство Эфиопии, залетев с территории Судана, и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе».

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Эфиопии с ноября 2020 года продолжается вооруженный конфликт между нынешними властями и «Народным фронтом освобождения Тыграя», ранее доминировавшим в политической жизни Эфиопии.

С марта 2022 года стороны конфликта объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия.

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