Аддис-Абеба, 24 августа 2022, 17:58 — REGNUM ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны, сообщает 24 августа радиостанция Fana со ссылкой на военное ведомство.
Самолёт был сбит вечером 23 августа. Предположительно, он перевозил оружие для формирований «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).
По утверждению военных Эфиопии, «самолет с оружием для НФОТ нарушил воздушное пространство Эфиопии, залетев с территории Судана, и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе».
Как сообщало ИА REGNUM, на севере Эфиопии с ноября 2020 года продолжается вооруженный конфликт между нынешними властями и «Народным фронтом освобождения Тыграя», ранее доминировавшим в политической жизни Эфиопии.
С марта 2022 года стороны конфликта объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия.
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