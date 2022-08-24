Брюссель, 24 августа, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят 30−31 августа в Праге вопрос выдачи виз гражданам России и возможную тренировочную миссию для бандеровских вооруженных формирований. Об этом сегодня, 24 августа, заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Напомним, что ряд стран Евросоюза, прежде всего прибалтийские страны, выступили за полный запрет в выдаче шенгенских виз гражданам России. Более крупные страны ЕС выступают против этого предложения, тем не менее вопрос будет обсуждаться в структурах Евросоюза.

Кроме того, будет поставлен вопрос о более интенсивной военной помощи со стороны стран Евросоюза киевскому режиму. В частности, речь идёт о том, что на территории ЕС будут тренироваться вооруженные формирования бандеровцев.

Напомним, что в Великобритании уже проходят тренировку подразделения киевского режима.