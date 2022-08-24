Нью-Йорк, США, , 18:01 — REGNUM Онлайн сможет участвовать Владимир Зеленский в готовящемся заседании СБ ООН по ситуации на территории б. УССР: это решение принял Совет безопасности в ходе голосования 24 августа.

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

За его присутствие проголосовали все страны — члены СБ ООН, кроме России и Китая: Москва была против, Пекин воздержался.

Несогласие России в этом случае не заблокировало решения Совбеза, поскольку оно проводилось «по процедурному вопросу».

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