Минск, 24 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко, адресованные, в нарушение дипломатических правил, напрямую народам других государств — это фирменный стиль белорусского лидера. Он уже успел таким образом неоднократно поздравить американцев и народы половины стран Евросоюза. Жителей б. УССР он в такой манере поздравляет уже во второй раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

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Владимира Зеленского, в котором говорилось о давних традициях дружбы и добрососедства, сотрудничестве на принципах равенства и уважения и развитии конструктивного партнерства. Самому Зеленскому он тогда пожелал крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу б. УССР — мира, стабильности и благополучия. В прошлом году, когда Белоруссия уже была под плотным санкционным давлением, а киевский режим стал одним из главных лоббистов этого давления, Зеленский в поздравлении был уже проигнорирован. Обращаясь к жителям б. УССР, он надеялся на сохранение взаимного уважения, поддержки и высокого уровня сотрудничества. В этот раз дух обращения совершенно иной. Жителям б. УССР он желает мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни, а сам готов выступать за «согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях». Артём Агафонов «Ещё в августе 2020-го Лукашенко отправил довольно стандартное послание в адрес, в котором говорилось о давних традициях дружбы и добрососедства, сотрудничестве на принципах равенства и уважения и развитии конструктивного партнерства. Самому Зеленскому он тогда пожелал крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу б. УССР — мира, стабильности и благополучия. В прошлом году, когда Белоруссия уже была под плотным санкционным давлением, а киевский режим стал одним из главных лоббистов этого давления, Зеленский в поздравлении был уже проигнорирован. Обращаясь к жителям б. УССР, он надеялся на сохранение взаимного уважения, поддержки и высокого уровня сотрудничества. В этот раз дух обращения совершенно иной. Жителям б. УССР он желает мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни, а сам готов выступать за «согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях».

Политик отметил, что обычно подобные поздравления Лукашенко адресованы внутренней аудитории, которой он хочет продемонстрировать активную внешнюю политику. До адресата они, как правило, не доходят. Однако, в случае с сегодняшней годовщиной ситуация иная. «И Офис Зеленского, и киевская пропаганда исходят желчью с самого утра. Так что до адресата слова Лукашенко донесли, на что он и рассчитывал», — подчеркнул Агафонов.

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«Реакция киевского режима понятна. Пока Зеленский в поздравлении обещает войну до тех пор, пока не вернет все 25 регионов, включая Крым и Донбасс, Лукашенко желает мирного неба и восстановления достойной жизни. Разумеется, он не забыл намекнуть на то, что по-прежнему не прочь снова примерить на себя лавры миротворца в конфликте на территории б. УССР и хочет не воевать, а зарабатывать на послевоенном восстановлении. Несмотря на то, что, по данным социологических опросов в б. УССР, более 90% населения там поддерживает режим и готово воевать, верить этим опросам можно не больше, чем опросам в Северной Корее. Если в стране за неправильно произнесенное слово «поляница» можно лишиться жизни, о какой искренности можно говорить, когда речь идет об анонимных звонках с провокационными вопросами? Поэтому, уверен, свою аудиторию слова Лукашенко в б. УССР нашли», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил народ б. УССР с «днем независимости».