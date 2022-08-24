Казань, 24 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Татария по объему потребляемого интернет-трафика в сетях мобильной связи превосходит Башкирию, Самарскую и Нижегородскую области. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

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«За первое полугодие 2022 года абонентами мобильной связи было загружено и передано 481 тыс. Тбайт интернет-трафика, что соответствует просмотру 6,5 млрд роликов в TikTok, или 1,6 тыс. роликов на одного жителя Татарстана, или 240 млн кинофильмов в формате высокого качества, или 61 кинофильм на одного жителя республики», — цитирует «Татар-информ» спикера.

С его слов, в республике насчитывается более 7,8 млн действующих сим-карт, что в два раза превышает численность населения Татарии. За год прирост составил 4%, потребление мобильного трафика возросло на 19%, а количество абонентов мобильного интернета превысило 4,5 млн сим-карт (+6%).

«По объему потребляемого интернет-трафика в сетях мобильной связи жители республики более чем на четверть превосходят ближайшие регионы, в которых проживает соизмеримое число жителей, потребление в Татарстане интернет-трафика больше, чем в Республике Башкортостан, Самарской и Нижегородской областях», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, участником федерального проекта по формированию IТ-инфраструктуры образовательных организаций стала Татарии. По итогам его реализации все школы республики будут оснащены видеонаблюдением и Wi-Fi.

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