Брянск, 24 августа 2022, 17:54 — REGNUM Прекрасной новостью назвал сообщение о введённых санкциях Канады против себя губернатор Брянской области Александр Богомаз. В социальных сетях 24 августа глава региона пообещал и «дальше жить без Канады».
Александр Богомаз напомнил, что одну треть территории Брянской области занимают леса, а одним из основных секторов экономики наряду с промышленностью является сельское хозяйство. Аграрии сегодня обеспечивают не только продовольственную безопасность России, но и поставляют свою продукцию во многие страны мира.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады 23 августа сообщили о введении санкций в отношении 62 физлиц и одного оборонного предприятия.