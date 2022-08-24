Брянск, 24 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Прекрасной новостью назвал сообщение о введённых санкциях Канады против себя губернатор Брянской области Александр Богомаз. В социальных сетях 24 августа глава региона пообещал и «дальше жить без Канады».

Www.bryanskobl.ru Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Александр Богомаз напомнил, что одну треть территории Брянской области занимают леса, а одним из основных секторов экономики наряду с промышленностью является сельское хозяйство. Аграрии сегодня обеспечивают не только продовольственную безопасность России, но и поставляют свою продукцию во многие страны мира.

«Если посмотреть на долю российского экспорта в Канаду за 2021 год, то это древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. Так вот, лично я хочу в ответ на эти меры руководству Канады сообщить, что наша Брянская область прекрасно жила и будет дальше жить без Канады. Наш ответ санкциям — великолепный урожай с брянских полей! А если говорить о том, что санкции введены против меня из-за помощи нашим братским народам Донбасса, то мы помогали, помогаем и будем помогать им дальше! Мы #своихнебросаем!», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады 23 августа сообщили о введении санкций в отношении 62 физлиц и одного оборонного предприятия.