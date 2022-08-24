Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию как можно скорее. Об этом Гутерреш заявил сегодня, 24 августа, на заседании Совета Безопасности ООН.

Dutch Ministry of Foreign Affairs Антониу Гутерреш

«Я приветствую, что была выражена поддержка проведению такой миссии, и призываю к тому, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал генсек ООН.

Он также вновь заявил, что якобы очень обеспокоен ситуацией на ЗАЭС и опасается худшего.

«Любые действия, которые могут поставить под угрозу… безопасность АЭС, просто недопустимы. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению», — подчеркнул Гутерреш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретариат ООН всячески препятствовал организации отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС под различными предлогами, и Гутерреш этому активно потворствовал.

В итоге секретариат ООН согласовал отправку миссии МАГАТЭ только через подконтрольные киевскому режиму территории. Сам Гутерреш неоднократно заявлял, что ЗАЭС и вырабатываемая на ней электроэнергия принадлежат нацистскому киевскому режиму.

Более того, Гутерреш так и не осудил постоянные артиллерийские обстрелы ЗАЭС бандеровцами, что создает угрозу ядерной катастрофы.