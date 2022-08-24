Курган, , 17:49 — REGNUM В Кургане следователи выясняют обстоятельства гибели 62-летней женщины во время пожара. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

Пожар

Трагедия произошла после полуночи 24 августа 2022 года в пятиэтажном доме по адресу ул. К. Мяготина, 90 в Кургане. В ходе эвакуации жильцов дома огнеборцы на лестничной площадке обнаружили тело женщины.

По данному факту следователи проводят проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Элисте 23 августа при пожаре в многоквартирном доме спасли двух жильцов, ещё 31 человек был эвакуирован.

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