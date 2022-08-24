Мясниковский район, Ростовская область, , 17:49 — REGNUM В Ростовской области огнеборцы тушат два природных пожара, охватившие склад и хозяйственную постройку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 24 августа.

Горящая трава Georg Pik

Информация о пожарах в посёлке Султан Салы и селе Крым Мясниковского района поступила на пульт дежурных служб днём 24 августа. В посёлке Султан Салы огонь распространился на площади 1000 кв. метров и охватил хозяйственную постройку на площади 500 кв. метров. Открытое горение удалось ликвидировать.

В селе Крым площадь природного пожара и возгорания на складе достигла 1500 кв. метров. Распространение огня удалось остановить.

Огнеборцы продолжают вести борьбу с огнём.