Минск, , 17:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ б. УССР с «днем независимости». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Убеждëн, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Белоруссия и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал жителям б. УССР «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении киевского режима на территорию Белоруссии.