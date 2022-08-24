Сочи, Краснодарский край, 24 августа, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Военный пенсионер из Сочи заплатит штраф за распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил России, сообщила 24 августа объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уголовное дело в отношении Евгения З. рассмотрел Центральный районный суд Сочи. Он признал его виновным в том, что тот в марте 2022 года на своей странице в социальной сети размещал заведомо недостоверные сведения «о ходе специальной военной операции с указанием на некомпетентность Вооруженных сил Российской Федерации, а также с выражением пренебрежительного и оскорбительного отношения к военнослужащим Российской Федерации».

Сам подсудимый свою вину признал и раскаялся, от дачи показаний он отказался.

Суд учёл смягчающие обстоятельства по делу, в частности, наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что он является военным пенсионером по выслуге лет. В результате ему назначено наказание в виде штрафа в размере трёх миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.