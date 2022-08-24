Москва, , 17:47 — REGNUM Слова президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции русскоязычных жителей страны стоит рассматривать как призыв к осуществлению геноцида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

Ранее Левитс заявил, что нелояльных к Латвии членов русского сообщества следует «изолировать», а подавляющее большинство граждан страны «за полгода стали более националистичными и патриотичными».

«Латвийские нацики постоянно распаляли свою ненависть к «недочеловекам» и наконец довели градус русофобии до откровенной уголовщины. Что значит «изолировать» и «разобраться» — предельно понятно. Без угроз, издевательств и насилия идею господина Левитса осуществить невозможно», — подчеркнул Миронов.

Он обратил внимание, что демарш латвийского президента полностью подпадает под определение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«То, что сделал господин Левитс, называется «прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», которое рассматривается Конвенцией как «предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее», — пояснил парламентарий.

Миронов призвал принять меры по защите наших соотечественников в Латвии.

«Поднять вопрос в ООН. Порвать все экономические связи с этим национал-невротическим государством. Для жителей Латвии предусмотреть возможность получения гражданства РФ, как это сделано для населения Донбасса и освобожденных территорий Украины. В приграничных районах создать пункты, где они могут оформить паспорт. Если же латвийские власти от слов перейдут к делу и применят насилие, нам придется встать на защиту русскоязычного населения», — заключил депутат.

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