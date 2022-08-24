Берлин, 25 августа, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Немцы выступили против строительства порта в Польше. Об этом ИА REGNUM 24 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

В порту

«Ещё одной победой американцев может быть создание порта в Польше. Терминал по приёму сжиженного газа в Свиноустье построен и вся инфраструктура готова», — заявил эксперт.

Немцы могут начать строить подобный проект, но они опоздали, уверен политолог. Угнаться за поляками не получится. Тем более что США, которые поддерживают поляков, даже при реализации немецкого порта будут перенаправлять именно в польский порт грузы и газ.

Немцы понимают, что проигрывают конкуренцию, и пытаются затормозить польский проект, пояснил эксперт.

Основания выбраны с точки зрения западных правил игры вполне легальные — экология. Рядом — курорт. Также как поляки вставляли экологические палки в колеса Германии во время строительства «СП-2», так же и немцы сейчас будут платить им той же монетой, полагает Борисов.

«Но формально будет выглядеть всё очень пристойно, хотя каждый из игроков при этом будет понимать истинные причины действий друг друга», — заключил политолог.

Напомним, что в Германии выступили против строительства контейнерного порта в Свиноустье (Польша).