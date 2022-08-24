Лондон, 24 августа 2022, 17:42 — REGNUM Первый эпизод сериала «Дом дракона» стал самой громкой европейской премьерой телеканала HBO и сервиса HBO Max. Об этом 24 августа пишет Deadline.

Цитата из телесериала Дом дракона
Цитата из телесериала Дом дракона
Цитата из телесериала Дом дракона

По словам представителей HBO, первая серия стала «безусловно самым большим запуском, и количество зрителей превзошло все ожидания». Однако в компании не привели данных о просмотрах.

Ранее в Warner Bros. Discovery рассказали, что премьера «Дома дракона» привлекла в США самую большую аудиторию за всё время существования HBO — её посмотрели почти 10 млн человек. В это число вошли трансляции на телеканале, а также просмотры на цифровой площадке.

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