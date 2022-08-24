Лондон, , 17:42 — REGNUM Первый эпизод сериала «Дом дракона» стал самой громкой европейской премьерой телеканала HBO и сервиса HBO Max. Об этом 24 августа пишет Deadline.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

По словам представителей HBO, первая серия стала «безусловно самым большим запуском, и количество зрителей превзошло все ожидания». Однако в компании не привели данных о просмотрах.

Ранее в Warner Bros. Discovery рассказали, что премьера «Дома дракона» привлекла в США самую большую аудиторию за всё время существования HBO — её посмотрели почти 10 млн человек. В это число вошли трансляции на телеканале, а также просмотры на цифровой площадке.

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