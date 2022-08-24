Найроби, , 17:42 — REGNUM Этнические общины Кении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против Британии, требуя компенсации за урон, нанесенный им в период колониального правления Британской империи, сообщает 24 августа газета The Times.

Карта-флаг Кении Darwinek

Официальные представители этнических групп талаи и кипсигис обвиняют Лондон в краже их земли, а также в пытках и выселении коренных жителей. Их предков силой оружия согнали с земель, чтобы устроить там чайные плантации. В качестве компенсации они потребовали выплатить им 168 млрд фунтов стерлингов.

«Британское правительство уклонялось от любого возможного варианта возмещения ущерба. У нас нет выбора, кроме как обратиться в суд ради наших клиентов, чтобы исправить эту историю», — цитирует издание слова одного из адвокатов народов Кении.

Уточняется, что на месте земель талаи и кипсигис сейчас располагаются чайные плантации таких компаний, как Lipton, Unilever, Williamson Tea и Finlay"s, приносящие Британии большие доходы

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